Центр профорієнтації та соціально-психологічної підтримки «Вектор змін» відкрили у Тернополі на базі фахового коледжу технічного університету. Тут можна опанувати ази 8 професій.

Такий центр відкрили у межах програми грантів за підтримки посольства США в Україні. Тут проводитимуть заняття з української та іноземних мов, основ зварювання, ведення бізнесу, програмування. Для переселенців та учасників бойових дій курси безкоштовні.

«Наші відвідувачі можуть отримати знання з 8 професій. Загалом задум проекту в тому, щоб люди, які в силу військових дій, зруйнованого житла і інколи зруйнованого життя мали змогу переорієнтуватися, перепрофілюватися або просто отримати курси перепідготовки, які є актуальними. Пройшовши курси, люди зможуть працевлаштуватися і продовжувати життя в нормальному для себе режимі», – зазначила співкоординаторка проекту, викладачка психологічних дисциплін Ірина Каплун.

Навчання триває протягом місяця. Також учасники курсів можуть відвідувати заняття із соціально-психологічної підтримки.