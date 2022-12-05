Минулої ночі у Заліщиках невідомі вандали поламали молоді сакури.

Про випадок, який викликає глибоке обурення, повідомили у Заліщицькій міській раді.

“Цієї ночі, в районі АТБ, по вул. С. Бандери в черговий раз вчинений акт вандалізму з особливим цинізмом: поламали сакури в кількості 7 штук. Уточнюємо: не викопали, як раніше кущі троянд і гортензій, а саме поламали молоді красиві дерева, які уже цієї весни цвіли та милували своєю красою! Це ж якою треба бути ” недолюдиною”, щоб у ніч на велике християнське свято вчинити таку підлість? Немає слів, одні емоції! Люди, схаменіться! Це ж краса нашого спільного дому! Процес придбання та висадки сакур це робота багатьох людей, могли б її поцінувати! Звертаємось до всіх мешканців міста: давайте дбати про красу, а не руйнувати її, а також поважати один одного, себе, рідне місто та працю інших людей. Прохання до жителів міста: якщо хтось став свідком цього злочину, чи володіє інформацією, повідомте в міську раду, або правоохоронні органи. Зло має бути покаране!”, – ідеться у зверненні міськради.