УПЦ МП має бути заборонена на державному рівні.

На цьому наголосив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко в ефірі каналу «Еспресо».

Він зазначив, що під час сесії Тернопільської обласної ради розглянули питання про діяльність УПЦ МП та прийняли рішення визнати її ворожою.

– За кілька місяців ми зібрали понад 50 тисяч підписів, які передадуть до Верховної ради. Тернополяни вимагають заборонити московський патріархат. Також ми звернулися до Верховної Ради з проханням ухвалити законопроєкт № 7204 “Про заборону Московського патріархату на території України” та до Кабінету Міністрів з вимогою негайно розірвати договір про оренду Почаївської Лаври московським патріархатом, – говорить Михайло Головко.

Також під час засідання обласної ради ухвалили звернення до Міністерства юстиції з проханням дати скасувати реєстрацію УПЦ МП та надати право державним реєстраторам релігійних організацій обласних державних адміністрацій проводити державну реєстрацію юридичних осіб – релігійних організацій незалежно від їх територіального розташування.

– Зараз церкви переходять від московського патріархату до Православної церкви України, а ми не можемо їх зареєструвати. Наш реєстратор понад рік не має ліцензії. Це суперечить здоровому глузду, – зазначає Михайло Головко.– Ми неодноразово зверталися стосовно цього питання і, зокрема, я, як голова обласної ради.Цього разу під час сесії ухвалили звернення до міністра юстиції негайно дати право нашим реєстраторам впроваджувати ці реєстраційні дії.

Діяльність УПЦ МП в Україні – це питання національної безпеки, додає голова Тернопільської обласної ради.

– Поки не буде вирішено це питання – війна не закінчиться. Тому, мені дивно чути заяви від влади, що зараз це, нібито, не на часі. Після війни буде пізно. Війна ніколи не закінчиться, якщо діятиме на території нашої держави церква, яка буде пропагувати «рускій мір»,– говорить Михайло Головко. – Це стане причиною того, що люди на місцях будуть змушені діяти. Так, як це відбувалося на Тернопільщині: перекривати дорогу, влаштовувати бійки і в кінцевому результаті дійде до зброї. Щоб цього не провокувати, влада має вирішити це питання на законодавчому рівні. Проголосувати, заборонити діяльність московського патріархату та поставити крапку.