Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна розповіла про можливості проведення зборів за кордоном.

«Поки що ми ніяких перспектив не знаємо. Звісно очікуємо, звісно сподіваємось. Але наступний збір також заплановано в Сянках. А надалі поки що жодних планів, тому що кожна країна щотижня приймає нове рішення з приводу можливості заїхати на її територію, в залежності від епідеміологічної ситуації. Ну і ми, відповідно, залежні від ситуації, на яку ніяк вплинути не можемо.

Власне, можна тренуватись і тут, але для повного щастя не вистачає ще пару кілометрів лижеролерної траси, щоб зробити повноцінне коло. Тоді б можна було два-три збори проводити тут, навіть в роки, коли проблем із виїздом за кордон не буде. А наразі доводиться тренуватись просто на трасі. Місцеві жителі ставляться до нас дуже обережно, на дорозі поводяться акуратно, але це, все ж, небезпека», – цитує слова Підгрушної видання Sport.ua.