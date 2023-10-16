Синоптики прогнозують похолодання, але деякі обласні центр планують притримати подачу тепла жителям міст до листопада.

Через прогноз синоптиків про похолодання та зниження середньодобової температури нижче 8 градусів за Цельсієм низка великих міст України заявили про старт опалювального сезону та початок подачі тепла в оселі мешканців міст, пише “Дзеркало тижня“.

Так, окрім Києва, який почав процес запуску тепла в житлові будинки 16 жовтня, тепло в домівки подадуть жителям Львова, про що міський голова Андрій Садовий повідомив напередодні. Як заявили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, будинки і об’єкти теплопостачання технічно готові до подачі опалення. Натомість мешканці самі можуть вирішувати брати подане тепло чи ні.

У Луцьку опалювальний сезон розпочнеться у середу, 18 жовтня. Найперше тепло буде подаватись в лікувальні та навчальні заклади, а потім — усім іншим споживачам. Від початку запуску котелень до надходження теплоносія безпосередньо у квартири лучан може зайняти до трьох діб.

Також із середи почнуть запускати тепло і в Черкасах, повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міста. Наразі КП “Черкаситеплокомуненерго” розпочало роботи, аби подати тепло в домівки кожного споживача міста. Процес запуску опалення може зайняти від трьох до п’яти днів.

З вівторка, 17 жовтня, розпочнеться новий опалювальний сезон і в житловому секторі Тернополя. Міськрада закликала мешканців міста відчиняти двері помешкань аварійним службам для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи теплопостачання, яка триватиме впродовж кількох днів. Деякі соціальні заклади міста, як от лікарні, отримали тепло ще 10 жовтня.

З середи, 18 жовтня, почнеться опалювальний сезон також і в Івано-Франківську, заявив на брифінгу у понеділок міський голова Руслан Марцінків. При цьому котельні у місті почнуть працювати з вівторка і насамперед опалення зʼявиться у дитсадках.

Рівне через похолодання вмикатиме опалення з 17 жовтня. Першочергово подати тепло мають у дитсадки, школи, медичні заклади та інші соціальні об’єкти. А от в багатоповерхівки теплоносій подаватимуть у разі наявності паспортів та актів готовності об’єктів до опалювального сезону.

Чернівці розпочнуть опалювальний сезон 17 жовтня, однак на разі тепло подаватимуть до соцзакладів. Що ж до подачі теплоносія в житлові будинки, то рішення виконком міськради прийматиме додатково.

В Ужгороді щодо подачі тепла ще не визначились, На разі його поступово подають до закладів освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту. Населення отримає тепло після зниження температури в регіоні.

Опалювальний сезон у Дніпрі планують розпочати на початку листопада, повідомив міський голова Борис Філатов. Наразі в місті завершили підготовку до нього.

Також ще не приймали рішень про початок запуску тепла населенню Вінниця, Житомир, Одеса, Хмельницький, Чернігів, Полтава та інші міста.