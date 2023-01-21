Цього року тернопільські абітурієнти знову складатимуть мультипредметний тест.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. За її словами, обов’язковими будуть випробування з математики та української мови.

Третім предметом можна буде обрати історію України, іноземну мову, біологію, фізику та хімію. Національний мультипредметний тест складатимуть вступники протягом одного дня у форматі комп’ютерного тестування.

«Цього року абітурієнти складатимуть мультипредметний тест так само, як і минулого року. Але є певні зміни. Якщо минулого року було три предмети, і вони всі були обов’язковими, то у 2023 році 2 предмети є обов’язковими, а один – за вибором. Серед обов’язкових предметів – це українська мова та математика. Третій предмет – на вибір: історія України, іноземна мова, хімія, фізика, біологія. Реєстрація на національний мультипредметний тест проходитиме у квітні, відбуватиметься основна сесія та додаткова, основна сесія проходитиме в червні, додаткова: червень-липень. Додаткова сесія буде для тих вступників, які з поважних причин не взяли взяти участь в основній. Одинадцятикласники цього року державну підсумкову атестацію не складають. Внутрішньо переміщені особи також можуть зареєструватися на мультипредметний тест і здавати на тій території, на які проживають. Усі виші прийматимуть результати мультипредметного тесту з будь-яких предметів, які здавав випускник. Якщо учень обрав додатковим предметом, до прикладу, біологію, але вступає на історичний факультет, йому зараховуються бали з біології, але він не буде в першому пріоритеті, а в другому», – повідомила Ольга Хома.

Додамо, цьогоріч для вступу можна буде скористатися результатами тесту 2022 року або ЗНО 2021/2020 років.