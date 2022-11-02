Учні Соборненської гімназії імені Володимира Гарматія оздобили укриття свого навчального закладу малюнками.

Тепер у випадку повітряної тривоги дітки перебуватимуть у компанії персонажів мультика про Губку Боба та інших мешканців підводного світу.

Організував творчий процес вчитель образотворчого мистецтва Андрій Гоч.

“Крім самого процесу, що приносив позитивні емоції та покращував психологічний стан дітей, малюнки нагадуватимуть дітям про їх творчість, а також під час повітряних тривог ці деталі затишку допоможуть учням легше впоратись із стресом”, – зазначають на сторінці навчального закладу.