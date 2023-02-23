«Визнати день народження Степана Бандери, 1 січня, загально-національним державним святом та повернути йому звання Героя України» – петиція з такою назвою з’явилася у січні на сайті президента.

Зареєстрував її голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Збір підписів триває, тож громадяни можуть активно долучатися.

Надихаючись покликом Степана Бандери, продовжують формуватися покоління борців за українську ідею, наголошує голова обласної ради.

– Будучи вимогливим до себе, ще з юних років Степан Бандера мав унікальну здатність – вести за собою інших. Відстоював гідність, самобутність української нації і право на державність у зазіханнях Польщі, нацистської Німеччини, більшовицької імперії, тобто в час, коли держава не мала шансів на існування, – зазначив Михайло Головко.

Бандера зіграв колосальну роль, бувши легендою ще при житті, наголошує автор петиції.

– Пропоную на державному рівні в Україні визнати день народження Степана Бандери, 1 січня, загально-національним державним святом та повернути йому звання Героя України, – підсумував Михайло Головко.

Збір підписів триває. Наразі ідею Михайла Головка підтримали майже сім сотень людей. До кінця збору підписів залишився 41 день.

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