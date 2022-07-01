Вчора піротехніки ДСНС знешкодили п’ятнадцять боєприпасів часів Другої світової війни.

Як повідомили в Управлінні ДСНС, 30 червня фахівцями було додатково виявлено три артилерійські снаряди АС-76 мм часів Другої світової війни в лісовому масиві поблизу Теребовлі. Боєприпаси, разом з виявленими раніше (а саме: десять артилерійських снарядів АС-76 мм, ручна граната Ф-1 та один запал до гранати), вилучено та знищено в безпечному місці.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!