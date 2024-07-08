У Луцьку затримали 35-річного чоловіка, який під час дорожнього конфлікту кинув у людей бойову гранату – постраждали п’ятеро людей, четверо з них у лікарні.

Про це повідомляє сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» з посиланням на сектор комунікації поліції Волинської області на сайті ГУНП.

У неділю, 7 липня, до поліції надійшло повідомлення про вибух на вулиці Ковельській у Луцьку. Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника, ним виявився 35-річний житель Луцького району. Зловмисник, під час конфлікту, кинув на проїжджу частину гранату, яка здетонувала. Внаслідок цього постраждали п’ятеро людей, четверо з них у лікарні.

Як зазначають свідки, подія сталася в районі магазину АТБ, що на вулиці Ковельській. Невідомий чоловік просто з вікна транспортного засобу гранату, яка здетонувала. Вибух почули навіть мешканці сусідніх будинків.

«Поліцейські встановлюють обставини інциденту в Луцьку. До поліції надійшло повідомлення про вибух на вул. Ковельській в Луцьку близько 20.50 години. Внаслідок цього є постраждалі, кількість встановлюється. Чоловіка, ймовірно, причетного до інциденту, поліцейські вже затримали. Всі деталі – згодом», – проінформували у поліції Волині.

Пізніше правоохоронці повідомили, що чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на умисне вбивство та незаконне поводження з боєприпасами. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. За вчинене затриманому загрожує від десяти до п’ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.