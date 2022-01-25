Три тернопільські школи перевели на дистанційне навчання: що буде з іншими?

У Тернопільській громаді на COVID-19 захворіло понад сто учнів та 93 педагогічні працівники.

Про це повідомила на засіданні оперативного штабу боротьби з коронавірусом начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк. У дошкільних навчальних закладах ситуація стабільна.

Деякі школи у Тернополі вже перейшли на дистанційний формат. Відповідне рішення приймають безпосередньо у навчальному закладі у разі зростання кількості інфікованих.

“У дошкільних навчальних закладах ситуація стабільна. З 5 тис. працівників 11 хворих, серед них — 3 педагогічні працівники. Поки що закрито лише три групи. Будемо надіятися, що благополучна ситуація збережеться і надалі. Щодо загальноосвітніх шкіл, то ситуація у навчальних закладах різниться. В Українській гімназії, 4-ій і 21-ій школах учасники освітнього процесу переведені на дистанційну форму навчання. Ми аналізували захворюваність, порівняно з п’ятницею, було 84 учнів хворих, зараз 101 і 93 педагогічні працівники. Є школи, де 30-40% учнів хворі. Є великі школи №9, №16, №22, №23, №24, де ні одного класу закритого, є побажання директорів, щоб їхній заклад функціонував у звичному режимі. Виходячи з тої ситуації, рекомендуємо керівникам зорганізувати освітній процес для учнів 5-11 класів у форматі дистанційного навчання, але відповідно до об’єктивної ситуації кожного навчального закладу, зокрема. 1-4 класам рекомендуємо працювати у звичному режимі”, – зазначила Ольга Похиляк.

За словами епідеміологів, у Тернопільській громаді ускладнилася ситуація із COVID-19. Спостерігаються негативні тенденції серед школярів. Відтак адміністрації шкіл радять посилити контроль за дотриманням правил карантину.