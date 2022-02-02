У сьогоднішній статті ми розповімо про сучасні методи контролю за витратами палива. Ми пропонуємо зручні та прогресивні способи порівняно з візуальним оглядом паливних баків (визначення рівня лінійками) та звичними розрахунками.

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Три методи, за допомогою яких можна контролювати витрати пального

Перераховані вище застарілі методи досі використовуються. Проте, технічний прогрес не стоїть на місці. Виробники пропонують нові зручніші та прогресивніші рішення, що дозволяють отримати точні показники.

Використання штатного датчика за допомогою CAN-шини

Інформація про пальне надходить до системи контролю за допомогою спеціальної CAN-шини від бортового комп’ютера машини. Комп’ютер отримує дані за допомогою датчиків, які перебувають у бензобаку. Така система встановлюється виробниками у багатьох сучасних автомобілях – легкових та вантажних.

Для отримання необхідних даних необхідно, щоб система моніторингу могла підтримувати CAN-інтерфейс.

CAN-шину можна під’єднати до бортового контролера за допомогою трьох методів:

CAN-LOG. Зручний та оптимальний спосіб отримувати відомості від практично будь-якого авто, оснащеного CAN-шиною. Крім відомостей про паливо можна отримувати інформацію про тиск машинного масла, стан охолоджуючої рідини, а також показники оборотів двигуна. Безконтактні пристрої зчитування інформації. Не порушується ізоляція, а також цілісність дротів. Пряме підключення. Найбільш бюджетний варіант, однак він може спричинити припинення гарантійного обслуговування.

Датчики контролю палива можуть бути трубчастими, аналоговими, а також важільними. Такий тип контролю характеризується нескладною установкою, доступною ціною. В обслуговуванні система невибаглива. Однак два інших методи, про які ми розповімо далі, відрізняються вищими показниками точності даних.

Використання ДВП

Застосовується проточний датчик витрат палива. Установка складає паливний трубопровід. Пристрій фіксує обсяг пального, яке через нього проходить. Проточні датчики можуть бути диференціальними та однокамерними. Принцип роботи схожий на функціонування лічильників води у житлах. Бортовий контролер безпосередньо отримує інформацію.

Відстеження за допомогою такої системи дає змогу отримати точні показники. Якщо трапляються похибки, їх діапазон становить 1 – 3 відсотки. Також до переваг системи відноситься і те, що на показання не впливає форма та інші особливості бензобаку. Калібрування пристроїв здійснюється виробниками у заводських умовах.

Поряд із перевагами є й кілька недоліків. Це небюджетна ціна та необхідність регулярного обслуговування, особливо у зимовий період. Паливні домішки можуть осідати на стінках пристрою. Засміття може погано вплинути на двигун авто.

Використання ДРП

Третій спосіб – використання ємнісного датчика рівня палива. За допомогою аналогового або цифрового виходу деталь підключається до бортового контролера. Фахівці рекомендують для підвищення точності отриманих відомостей використовувати кілька датчиків.

Якщо ємнісний датчик є професійно встановленим, ймовірність похибок мінімальна. Вона може становити від 1% до 3%. Обдурити систему не можна. Будь-які мікрозливи будуть зафіксовані.

Для вибору відповідної системи враховуйте діапазони похибок при відстеженні, принцип роботи, ціну установки і, звичайно, свої побажання.

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