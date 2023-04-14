Трудилися не один тиждень: місто на Тернопільщині яскраво прикрасили до Великодня. ФОТО

До свят у Заліщиках з’явилося багато локацій, які прикрасили яскравим та креативним декором. Вони не лише тішать око перехожих, але й є чудовим фоном для атмосферних фотографій.

Над створенням декорацій трудилася велика команда людей не один тиждень.

“Велика подяка: Богдану Кравчуку – директору «Заліщицького центру науково-технічної творчості школярів» – та його колективу, Світлані Боднар – директору «Заліщицького районного Будинку дитячої та юнацької творчості» та колективу, Іванні Андрійчук – директору “Заліщицької школи естетичного виховання” та колективу, Роману Верхолі – директору КП «Заліщицьке МКП» – та колективу і дизайнеру Світлані Булатовій.

Завдяки Вашому таланту та наполегливій праці – площа та парки міста заграли яскравими фарбами, подарувавши святковий настрій усім жителям міста”, – зазначають у Заліщицькій міській раді.

Також у громаді висловлюють подяку ЗСУ за можливість святкувати Український Великдень!