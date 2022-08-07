Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками трапилася у суботу, 6 серпня, близько 13 год. поблизу села Озерна, що на Зборівщині.

За попередніми даними, водій автомобіля «SEAT», рухаючись в напрямку Тернополя, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автівкою «Ford Focus». Внаслідок ДТП на місці події загинули водії обох транспортних засобів: 46-річний житель одного із районів Тернопільщини та 38-річний мешканець Львова. Ще один потерпілий – пасажир «SEAT» помер в лікарні.

Травми різного ступеню тяжкості також отримали троє людей: пасажири з автомобіля «SEAT» та 7-річний хлопчик з автомобіля «Ford Focus».

Правоохоронці встановлюють обставини автопригоди.

Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.