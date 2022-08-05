Троє цьогорічних випускниць з Тернопільщини набрали максимальну кількість балів на Національному мультипредметному тесті (НМТ).

Найкращий результат показали Софія Мельник з Тернопільської Української гімназії ім. І.Франка, Ольга Мудрик з Тернопільської класичної гімназії та учениця Зборівської школи № 1 Христина Савощак.

Про те, як досягти максимального результату, не зважаючи на стрес та переживання, Терену розповіла Софія Мельник.

– Можна сказати, що я готувалася протягом всіх років навчання, адже завжди вчилася на відмінно. Також у процесі підготовки до НМТ я займалася з репетиторами. Історію України почала посилено вивчати з початку останнього навчального року, українську мову та математику – з минулого літа, – пригадує Софія.

Про Мудрик Ольгу, яка здобула максимальну кількість балів (600 балів) на НМТ, написали на сторінці її навчального закладу. Випускниця отримала по 200 балів з української мови, математики та історії України.

“До такого високого результату Ольга готувалася протягом всіх років навчання, адже завжди навчалася лише на відмінно”, – повідомили у Тернопільській класичній гімназії.

Про успіхи зборівчанки Христини Савощак повідомили у пресслужбі Молодіжного Конгресу Зборівської громади.

“Усі частини тесту Христина склала на 200 балів, загалом здобувши 600 максимальних”, – йдеться у повідомленні.