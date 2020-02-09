В Антерсельву їдуть усі найсильніші – Підручний, Прима, Підгрушна, Джима і сестри Семеренко.

Збірна України з біатлону оголосила склад команди на майбутній чемпіонат світу в Антерсельві (Італія), повідомляє сайт biathlon.com.ua.

У списку лідери збірної Олена Підгрушна і Дмитро Підручний, а також досвідчені Юлія Джима і Артем Прима.

За результатами шостого етапу Кубка IBU керівництво поповнило команду двома резервістами, Юлією Журавок та Русланом Ткаленком.

Остаточний склад збірної України:

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал.

Жінки: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок.

У загальному заліку Кубка світу з біатлону Дмитро Підручний посідає 20-е місце, Артем Прима йде на 26-й позиції. Серед жінок краща наша представниця, Олена Підгрушна, йде на 27-у місці. У Кубку націй чоловіча збірна посідає 7-у сходинку. Жінки йдуть на 8-у місці.

Нагадаємо, чемпіонат світу з біатлону в Антерсельві (Італія) пройде з 13 по 23 лютого.

Джерело: Укрінформ