Авторка хіта «Чом тобі, вороже, не спиться» Віталія Грицак з Тернопільщини випустила нову пісню «Залишатись такими».

“Мені колись казали, що мої пісні – не для мас, бо в них забагато «мудрих слів». А я вірила, що знайду своїх слухачів. Пісня написана 3 роки тому, на студії – рік тому. У останній день весни нею вам нагадаю, що життя стікає, як вода, тому попри все його треба жити. Завдяки ЗСУ звісно!”, – написала Віталія на своїй фейсбук-сторінці.

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Як пише Терен, Віталія Грицак родом з Коропця Чортківського району. Випускниця Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, а нині навчається у Національній музичній академії імені Чайковського у Києві. Її пісня «Чом тобі, вороже, не спиться» у березні цього року підірвала соцмережі. Згодом дівчина організувала благодійний онлайн-концерт, до якого залучила свого 70-річного дідуся Ярослава. Разом їм вдалося зібрати 38 тис. грн для ЗСУ.