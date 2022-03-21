«Чом тобі, вороже, не спиться?» — такою піснею підкорила соціальні мережі випускниця відділу «Оркестрові струнні інструменти» Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. С.Крушельниької (клас викладачки Ірини Воробель) Віталія Грицак. Про це повідомляють на сайті навчального закладу.

Нині дівчина навчається у Національній музичній академії імені П.І.Чайковського в Києві.

Пісню, а також слова та акорди Віта виставила у своєму telegram-каналі та на сторінці у фейсбук https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1017883185464987&id=100017299458205

«Я не писала в такому стилі пісень вже 2 роки! Завжди була відмазка «нема про що». Так от, дуже жаль, що зараз є про що. Моя пісня – наполовину із мемів війни (як би це не звучало). Але я багато додала від себе. Головна думка – нам важко, але нас взагалі не зламати. А що, хіба не так?)», — написала Віта.

Як згадують викладачі, дівчина є надзвичайно талановитою — і як музикант-виконавець, і як поетеса. Вона неодноразово брала участь та ставала лауреатом всеукраїнських та міжнародних конкурсів виконавців на струнних інструментах, організовувала вечори поезії сучасних молодих поетів у Києві, отримувала стипендію від Президента України.