Трагедія на Тернопільщині: вода забрала ще одне життя

На Тернопільщині вода забрала ще одне життя.

4 липня у Хоросткові Чортківського району, під час купання у місцевому ставі, зник під водою житель села Сорока Хоростківської територіальної громади, 1975 року народження.

Читайте також: Трагічний відпочинок: за кордоном загинув ще один школяр з Тернопільщини

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС у Тернопільській області.

На місце події залучалось чергове відділення 21-го державного пожежно-рятувального поста 10-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління, котрим здійснено витягування тіла загиблого на берег.

Читайте також: За дві доби на Тернопільщині вода забрала чотири життя