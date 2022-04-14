Трагічний випадок стався вчора близько обіду в одному з сіл Козівського району. У ставку втопився півторарічний хлопчик.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги, дитина гралася на подвір’ї. Коли малюк зник з поля зору, батьки почали його шукати. Одразу ж побігли до ставка через дорогу. На жаль, коли батько витягнув зі ставка тіло сина, дитина була без ознак життя. Батько намагався проводити реанімаційні заходи, які продовжила бригада швидкої медичної допомоги, але всі зусилля виявилися марними. Медики констатували біологічну смерть дитини.