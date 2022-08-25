Нещастя трапилось 23 серпня на Тернопільському ставі.

Відомо, що близько 14-ої години того дня на відстані двох метрів від берега біля с. Біла відпочивальники виявили тіло людини. Про це повідомляє видання “Тернополяни“. Чоловіка витягнули на сушу та викликали “швидку”.

Втім, допомогти бідолашному не змогли. Медики безрезультатно намагались повернути його до життя, проводили реанімаційні заходи, однак було вже надто пізно.

Як з’ясувалося, утопленик – 49-річний житель с. Біла Тернопільського району. Остаточну причину смерті чоловіка ще не назвали, втім, ймовірно, трагедія сталася через порушення правил поведінки на воді під час купання в необлаштованому для цього місці.