Тільки цього нам не вистачало: в області реєструють ріст захворюваності на коронавірус

У Тернопільській області продовжують виявляти випадки захворюваності на коронавірус.

Директорка державної установи «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб» МОЗ України Оксана Чайчук зауважує, що з початком війни ковід нікуди не зник. Крім того, зараз епідеміологи реєструють ріст захворюваності.

– У ЗМІ з початком війни була інформація, що коронавірус зник, – каже Оксана Чайчук. – Нікуди він не зник, як циркулював серед населення, так і циркулює. В літній період традиційно є низький рівень захворюваності. Щоправда зараз вже шостий тиждень фіксуємо ріст захворюваності. На 25 тижні року було зафіксовано 24 випадки, 26-му – 43, 27-му – 59, 28-му – 75, 29-му – 131, і за 4 дні цього тижня – 140 випадків. Ситуація ідентична до минулого року. Більше випадків реєструємо у Тернополі, оскільки тут більше скупчення населення, більше можливості звернутися за допомогою. Середньообласний показник захворюваності становить 28,2 випадки на сто тисяч населення. Вищий за середньообласний рівень маємо на території колишніх Козівського району – 78 випадків, Підволочиського – 44,7, Теребовлянського – 40,6 і Тернопільського – 40,3.

Щодо виявлення нового штаму Омікрону у Чернівецькій області, то Оксана Чайчук зазначає, що особливої загрози для населення він не несе, оскільки це той же Омікрон, тільки з незначною мутацією.