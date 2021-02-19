Президента України Володимира Зеленського просять заборонити на території України соціальну мережу Tik-Tok та порушити питання на міжнародному рівні щодо заборони цього додатку взагалі.

Таку петицію до Президента зареєстрував ще в серпні Скрябін Даниїл, повідомляє Галас.

«Хочу звернути вашу увагу на проблему, яка набирає обертів в Україні та у світі в цілому. Проблема полягає у тому, що багато української молоді захоплюються таким додатком, як Tik-Tok ( додаток в якому можна дивитись відеоролики, зроблені користувачами, а також зробити свої). Нема нічого дурного в творчості, але, коли нею займаються під час пожежі, наприклад, це вже якась хвороба. В США вже почали процес заборони цього додатку. Не дозвольте населенню України стати хворими на «тік-ток головного мозку»», – йшлося у зверненні.

Не дозвольте населенню України стати хворими на «тік-ток головного мозку»», – йшлося у зверненні.

Автор петиції за те, аби заборонити цей додаток на міжнародному рівні. «Не дозвольте капіталізації знищити молодь України», – мовив він.

17 лютого з таким же проханям до президента звернулася Олеся Горгота. Жінка у фейсбуці звернулася до Президента, Міністра освіти і науки, уповноваженого з прав дитини та допредставників правоохоронних:

«Шановний пане Президенте, пане Міністре освіти і науки, пане Уповноважений з прав дитини, представники правоохоронних органів!

Вважаємо, що нарешті настав час заборонити цю соціальну мережу, від якої наші діти деградують, кінчають життя самогубством, гинуть, попадають до лікарні.

Досить експериментів над дітьми! Вимагаємо заблокувати інтернет-канал tiktok в Україні! Просимо всіх – вчителів, батьків, небайдужих громадян – підтримати дане відкрите звернення, вподобати його, плюсувати під зверненням, поширювати.

Разом – ми можемо зробити Інтернет безпечним для нас і для наших дітей», – пише пані Олеся.