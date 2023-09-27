Тернополянин замовив суші та піцу на 20 тисяч гривень і “розплатився” підробленими чеками

У Тернополі чоловік підроблював чеки про сплату суші та піци, які замовляв додому з одного закладу.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Ліга.

Згідно з матеріалами справи Тернопільського міськрайонного суду, з грудня 2022 року до квітня 2023 року місцевий мешканець регулярно замовляв їжу з одного закладу. Замість реальної оплати він використовував підроблені чеки від monobank, які відправляв закладу через Viber.

Середня сума чека була від 500 до 1500 грн, загалом звинувачений назамовляв на понад 20 000 грн. У суді чоловік зізнався у своїй вині та виразив каяття. Він також повідомив, що добровільно відшкодував збитки та просив не накладати суворого покарання.

Потерпіла сторона не з’явилася на судове засідання, але підтвердила, що їй були повернуті кошти й вона не має претензій до обвинуваченого.

Суд визнав чоловіка винним у шахрайстві згідно зі статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та встановив штраф у розмірі 51 000 грн.