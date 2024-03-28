На кордоні з Угорщиною прикордонники відділу «Лужанка» Мукачівського загону виявили молодика, який вдавав із себе багатодітного батька.

Під час перетину кордону 26-річний житель Тернополя надав на паспортний контроль три нотаріально завірені копії свідоцтв про народження дітей. Чоловік повідомив, що їде на побачення із сином 2018 року народження та двійнею донечок, які нібито народилися у вересні 2022 року. Згідно наданих документів усі троє дітей народилися в Литві.

У ході перевірки прикордонники з’ясували, що надані документи сфальшовані, повідомляють у Держприкордонслужбі. Сам пред’явник за 11 місяців до народження двійні жодного разу не покидав Україну, а вказана у свідоцтвах про народження дітей жінка, ніколи не заїжджала на територію нашої країни.

Згодом молодик зізнався, що через один із телеграм каналів знайшов ділків, які за 4,5 тисячі доларів США виготовили документи та запевнили, що він зможе за ними перетнути кордон.

Прикордонники відмовили українцю у перетині кордону, а про виявлення в його діях ознак злочину, передбаченого ст. 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» надіслали повідомлення до Нацполіції у Закарпатській області.