Тернополянин скоїв смертельне ДТП в Угорщині: його будуть судити

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо водія MERCEDES-BENZ SPRINTER, обвинуваченого у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель двох людей та отримання травм 6 потерпілими.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, 7 лютого 2020 року на автомагістралі М-3 в Угорщині тернополянин, керуючи автомобілем при наближенні до затору, утвореного внаслідок ДТП, не зменшив швидкості руху й зіткнувся з 2 транспортними засобами. Втративши керування авто, обвинувачений допустив наїзд на 8 пішоходів, які щойно вийшли з автобуса, котрий потрапив у аварію та стояли на узбіччі.

Внаслідок ДТП 2 людей загинули, 1 потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, 5– тілесні ушкодження середньої тяжкості. Усі потерпілі – громадяни України.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області у кримінальному провадженні, перейнятому від правоохоронних органів Угорщини.