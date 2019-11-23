У Тернополі чоловіки живуть в середньому 68 років, а жінки – 78 років. Останнім часом тривалість життя всього населення міста зросла на три роки. Причому, жінки стали жити на шість років довше.

Такі дані оприлюднив під час засідання виконавчого комітету новий керівник відділу охорони здоров’я і медичного забезпечення Василь Даньчак.

– Вперше у Тернополі у програму «Здоров’я громади» був ввдений інтегрований показник «Очікувана тривалість життя», – прозвітував він. – Відзначу, що тривалість життя тенополян зросла на три роки. Особливо показовим є збільшення середньої тривалості життя жіночого населення, яке зросло більше, ніж на шість років.

В останні три роки у Тернополі також утримується позитивна динаміка у природньому прирості населення, тобто народжуваність перевищує смертність.

– Ми глибоко аналізуємо показники і фактори смертності, – додав Леонід Бицюра, заступник міського голови. – В Україні смертність у два рази переважає народжуваність, тому Тернопіль має унікальну ситуацію, її треба підтримувати і показувати спеціалістам в МОЗ на що треба звертати увагу. Зауважте, що смертність серед дітей у нас також одна з найнижчих по Україні.

За дев’ять місяців 2019 року в місті народилось 2146 діток, у 2018 році – 2226. Смертність дітей першого року життя – це показник, що найбільш адекватно характеризує рівень організації медичної допомоги дітям. Показник дитячої смертності по місту за дев’ять місяців 2019 року становить 2,2 на 1000 новонароджених – 5 дітей. У 2018 році показник дитячої смертності за такий же період становив 6,7 – 15 дітей.

Ольга Трач

Фото автора