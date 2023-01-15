Тернополяни скаржаться на великі рахунки за воду: у міськраді відреагували

Об’єктивність нарахувань за послуги централізованого водопостачання перевірять у Тернополі.

Робитиме це спеціальна робоча група. Розпорядження про її створення підписав міський голова Сергій Надал.

Створити таку групу вирішили після скарг споживачів на різницю показників комерційних та розподільчих вузлів обліку і втрати на внутрішньо-будинкових системах водопостачання. Буде також перевірено технічний стан внутрішньо-будинкових систем водопостачання.

До складу робочої групи увійшли представники управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, комунального підприємства «Тернопільводоканал», радник міського голови по співпраці з ОСББ, завідувач сектору НКРЕКП у Тернопільській області, голови ОСББ, управителі житлового фонду. До її роботи можуть приєднуватися і споживачі.

За результатами перевірок оформлять відповідні акти та поінформують споживачів, які скаржилися.