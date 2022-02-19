20 лютого у Пекіні на стадіоні «Пташине гніздо», відбудеться урочиста церемонія закриття XXIV зимових Олімпійських ігор-2022.

Прапор України під час «Параду націй» нестиме олімпійська чемпіонка-2014, чемпіонка світу, капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Білосюк (Підгрушна), передає Укрінформ.

Через перенесений COVID-19 наша досвідчена біатлоністка змогла у Пекіні-2022 вийти на старт лише в одній гонці – жіночій естафеті і, попри всі наслідки хвороби та неоптимальне самопочуття, провела свій етап як справжній капітан і фінішер.

«Це вже мої четверті Олімпійські ігри, і я вперше потрапляю на церемонію закриття, – сказала Олена. – Дуже рада й горда, що маю честь нести прапор України. Пишаюся цим і хочу подякувати усім вболівальникам, усім українцям, які підтримували нас до останнього. Дякую!»