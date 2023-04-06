Популярний серед тернополян та гостей міста заклад “Леліва” припиняє роботу.

Про це у соцмережі повідомив його власник і засновник Тарас Ковальчук.

“Все має свій початок і має свій кінець. Я довго думав чи варто робити якусь афішу чи фото, навіть у ШІ пробував щось питати. Але вирішив просто написати текст.

У суботу завершальний вечір у “Леліві”, а у неділю останній день роботи. На жаль цей проект не може працювати у сьогоднішніх умовах та буде зачинено.

Запрошую усіх в суботу, разом згадати цікаві історії та згадати все те цікаве, що там відбувалось. Розкажу пару цікавинок, які напевно ще ніхто не чув. Стартуємо о 19 в суботу”, – написав Тарас Ковальчук.

Також він оприлюднив ілюстрації прощального вечора, які згенерував штучний інтелект.

У коментарях користувачі висловлюють жаль з приводу закриття улюбленого багатьох закладу і сподівання, що на його місці буде щось не менш цікаве та оригінальне.