Четвертою гонкою на Олімпійських іграх у Пекіні став жіночий спринт. На старт вийшли 89 учасниць, що мали подолати найкоротшу дистанцію – 7.5 км.

Україна у жіночому спринті була представлена у неповному складі: до Юлії Джими та Ірини Петренко, які змагалися в індивідуальній гонці, приєдналася Анастасія Меркушина. Про це повідомляє Суспільне.

На Олімпіаді-2022 українським біатлоністкам вже вдавалося показати високий результат. Юлія Джима та Ірина Петренко оновили рекорди сезону, посівши 10-е та 11-е місця в індивідуальній гонці.

У спринті Україна також мала шанси на фініш. Юлія Джима, яка бігла другою гонку серед українок, могла поборотися за медаль.

Джима закрила усі мішені на першій стрільбі, посідаючи четверте проміжне місце. Відставання від італійки Доротеї Вірер складало лише 4.6 секунд, тож за умов успішної “стійки”, українка могла поборотися за нагороду.

Однак на “стійці” Джима не закрила четверту мішень, відправившись на коло штрафу, з якого вийшла сьомою. І зберігала шанси лише на потрапляння у квіткову церемонію: відставання від француженки Анаїс Бескон складало дві секунди.

У підсумку Джима випередила Бескон, але фінішувала восьмою. Проте це другий поспіль особистий рекорд для українки на Олімпіадах та другий найкращий результат України у сезоні 2021/22.

Ірина Петренко ж втратила шанси на високі місця на першій стрільбі, не закривши дві мішені. Попри успішну “стійку” та високу швидкість на останньому колі, українська біатлоністка замкнула топ-40.

Щодо Анастасії Меркушиної, то вона також не змогла закрити одну мішень на першій стрільбі. А ось на “стійці” Меркушина відпрацювала краще і завдяки цьому змогла потрапити у топ-30.

Тож від України усі три біатлоністки відібралися у гонку переслідування Олімпіади-2022. Найвище місце матиме Джима, її відставання складатиме 1:07 хвилини.

Олімпійською чемпіонкою спринту стала норвежка Марте Олсбю Ройзеланд. Після “бронзи” в індивідуальній гонці вона здобула “золото” у спринті, випередивши шведку Ельвіру Еберг та італійку Доротею Вірер.

Біатлон. Спринт (жінки)

Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 0+0) 20:44.3 Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0) +30.9 Доротея Вірер (Італія, 0+0) +37.2 Ліза Тереза Гаузер (Австрія, 0+0) +47.3 Інгрід Ландмарк Тандреволл (Норвегія, 0+0) +1:00.2 Крістіна Рєзцова (ОКР, 0+0) +1:05.0

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