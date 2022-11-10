Тернополянам радять підготуватися до складної зими, а також аварійних відключень електроенергії. Комунальники рекомендують зробити запаси свічок, сірників та ліхтариків. Мешканців багатоповерхівок просять розчистити підвальні приміщення.

Наразі у Тернополі багатоповерхівки готують до зимового періоду. Зокрема, в будинках обстежують підвальні приміщення.

«Вікна у підвалах повинні бути зачиненими. Наразі тривають перевірки щодо наявності ізоляції у трубопроводах системи опалення в підвальних приміщеннях. Маємо попередні результати. Робота продовжується. Також рекомендую самим мешканцям бути уважними, оглядати підвальні приміщення, а також подбати про запаси свічок, сірників, можуть знадобитися ліхтарики», – зазначив голова ради ОСББ Тернополя Сергій Лупак.

Додамо, у Тернополі – 1700 багатоквартирних будинків, 650 з них обслуговують ОСББ.