Пішки по дну: чому рекордно обмілів Дністер і як це пов’язано із вимкненнями світла

У соціальних мережах останніми днями з’являються фото та відео, на яких видно, як сильно обміліла річка Дністер.

Зокрема, у деяких селах Хмельницької та Чернівецької областей, повноводна річка просто зникла – можна пішки по колишньому дну перейти з одного берега на інший. Що ж насправді сталося, хто винен, та куди поділася вода, а також яка ситуація з рівнем води у Дністрі на Тернопільщині та Івано-Франківщини, журналісти видання “Тернополяни” дізнавалися у гідрологів, метеорологів та рятувальників.

Тернопільські рятувальники відзначили, що відстежують рівень води у Дністрі, але реагують тільки, коли він стає критично високий, адже тоді їм потрібно включати у роботу свої рятувальні підрозділи, то ж порадили нам звернутися до метеорологів.

“Ми на Тернопільщині не спостерігаємо критично низьких рівнів води у річці Дністер, але на гідрологічній станції Чортків щодня о 8-ій годині ранку та у 8-ій годині вечора вимірюють рівень води, то ж вони краще скажуть, яка ситуація на сьогодні”, – зауважили метеорологи.

Отож на гідрологічній станції Чортків “Тернополянам” розповіли, що навіть порівняно з аналогічним періодом минулого року рівень води на Тернопільщині і Івано-Франківщині є нижчий, про те не критичний. Також відзначили, що на Тернопільщині і Івано-Франківщині нижчий рівень води у Дністрі через незначну кількість опадів, на відміну приміром від Чернівецької та Хмельницької областей, де, скоріш за все, рівень води впав до критичного через роботу на повну потужність Дністровської ГЕС, щоб компенсувати нестачу електроенергії після обстрілів енергетичної інфраструктури України.

“На Тернопільщині чи на Івано-Франківщині сьогодні не спостерігається критична ситуація з рівнем води у річці Дністер, але приміром у місті Галич, що на Івано-Франківщині рівень води порівняно з тим же днем 2023 року є нижчим на 40 см. Пов’язано це з тим, що була зафіксована мала кількість опадів, водність менша від норми – за квітень всього 66-70 відсотків опадів від норми. Оскільки найближчим часом передають опади, то ця пробема зникне”, – розповіли “Тернополянам” у Чорткові.

Що ж по рівнях води у річці Дністер по постах Заліщики, Нижнів та Галич станом на 28 травня 2024 року та на 28 травня приміром 2023 року.

Нижнів – 2024 рік 28 травня – 238 см, 2023 рік 28 травня – 239 см – як бачимо мінус 1 см.

Заліщики – 2024 рік 28 травня – 258 см, 2023 рік 28 травня – 278 см – мінус 20 см.

Галич – 2024 рік 28 травня – 106 см, 2023 рік 28 травня – 148 см – мінус 42 см.

Найнижчі рівні річки Дністер на трьох постах за всі роки спостереження:

Галич – 81 см – 2015 рік.

Нижнів – 208 см – 2019 рік.

Заліщики – 230 см – 2015 рік та 2022 рік.

За словами спеціалістів, показники, менші за ці, і є критичними, та на Тернопільщині поки що ситуація не досягла таких позначок, чого не скажеш про Хмельниччину та Чернівеччину.

“Дністер сильно обмілів нижче від станції Заліщики в районі Новодністровська, границя Чернівецької та Хмельницької областей. Зрозуміло, що відбуваються масові скиди води в ГЕС, щоб не відбувалося тотальних блекаутів. Надіємося на дощ та дощовий червень, щоб компенсувати нестачу води у Дністрі”, – підсумовують гідрологи.