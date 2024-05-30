Можна просто перейти: Дністер перетворився з повноводної ріки у потічок. ФОТО

У соцмережах ширяться фото і відео про суттєве зниження рівня води у річці Дністер у Чернівецькій та Хмельницькій областях. Жителі тих місць пишуть, що води так мало, що подекуди річку можна просто перейти в брід.

Однак державні органи запевняють, що ситуація під контролем і що зниження рівня пов’язане з плановим спусканням води з Дністровського водосховища. Це відбувається через потребу завантажити Дністровську ГЕС, яка допомагає збалансовувати енергосистему після російських атак. Що там відбувається, скільки триватиме така ситуація і якими можуть бути наслідки – у матеріалі BBC Україна.

Чому впав рівень води у Дністрі

На сьогодні Дністровське водосховище наповнене приблизно на 66% від звичайних обсягів. Рівень води впав через те, що Дністровська ГЕС збільшила виробництво електроенергії, якої не вистачає в загальній системі країни. Для цього наростили спускання води з водосховища, аби турбіни ГЕС працювали на повну.

“З середини квітня скидні витрати з Дністровської ГЕС були вимушеним заходом для підтримання стабільної роботи енергосистеми. З 15 травня скиди з Дністровського водосховища відповідають встановленим нормам”, – запевняють в “Укргідроенерго”.

Унаслідок цього рівень впав не лише у Дністрі, але й у його притоках, які протікають на Хмельниччині та Буковині. Окрім того, з середини квітня у тих місцях не було дощів, які б могли частково поповнити водою річку і водосховище.

Місцеві екологи розповідають, що вода впала приблизно на 3-3,5 метри. Особливо це помітно на мілководних ділянках, зокрема, біля Хотина Чернівецької області, що біля верхів’я водосховища. В Івано-Франківській та Тернопільській областях Дністер лишається повноводним.

Гине риба і екосистема Дністра

“Ситуація не є дуже критичною, але негативний вплив на природу, звісно, є”, – розповідає ВВС Україна Юрій Стороженко із Національного парку “Хотинський”.

“Передусім тому, що спускання води відбувається у нерестовий період, і він ще триватиме до 10 червня. Риба відкладає ікру на мілководді, а коли вода відступила, ця ікра оголилася і, на жаль, на сонці вона загинула”, – каже науковець.

Також загинули раки, мільйони молюсків та багато інших дрібніших організмів, які важливі для екосистеми Дністра.

За словами Юрія Стороженка, якщо падіння рівня триватиме далі, то Хотин може залишитися без централізованого водопостачання, оскільки забір води відбувається з Дністровського водосховища.

Проте в “Укргідроенерго” кажуть, що наразі ситуація стабілізувалася, “інтенсивне спрацювання водосховища” припинилося. Але ще деякий час рівень води у водосховищі знижуватиметься на кілька сантиметрів на добу.