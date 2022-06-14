XXIV Міжнародний фестиваль «Мельпомена Таврії» триватиме до 19 червня у різних містах України та закордоном. Участь у ньому бере й Тернопільський академічний обласний український драматичний театр імені Тараса Шевченка.

15 червня тернопільські актори на своїй сцені покажуть виставу «Гормон кохання, або Тестостерон», а 16 червня – «Естроген». Початок вистав о 18.00. У драмтеатрі запрошують глядачів прийти і підтримати Херсонський театр у такий важливий для всіх час, адже Херсон – це Україна!

«Мельпомена Таврії» була заснована у 1999 році, і щороку відбувалася на базі Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Цього року фестиваль проходить в особливому форматі: покази вистав відбувають у театрах, які беруть участь у ньому або онлайн. Розпочався він 10 червня, а завершиться 19.

– З початком фестивалю у нас часто запитують: навіщо його проводити, якщо в Херсоні лихо, окупація, акторам театру не платять зарплатню, війна? – кажуть організатои «Мельпомени Таврії». – Ми хочемо наголосити: цьогорічна «Мельпомена Таврії» носить і політичний характер, адже головна місія фестивалю – підтримати людей, які опинились у складних життєвих обставинах! Для участі у нашому заході були певні умови, зокрема, кожен театр виділяє певну кількість квитків для тимчасово переміщених осіб, які перебувають у місті показу вистави. Також, за можливості театри-учасники збирають кошти на благодійний рахунок театру імені Куліша. «Мельпомена Таврії-2022» є голосом Херсонщини на культурному фронті, привертає увагу до наших області, міста, театру та війни вцілому. Про нас уже говорили у кількох містах України, у Франції і Японії. На черзі – десятки інших міст та держав. Перемога буде за Україною, ми ж у свою чергу зробимо все, щоб її прискорити!

Упродовж фестивалю буде показано більше 50 вистав. Багато з них пройде у театрах або в режимі онлайн-показів в інших країнах: Португалії, Франції, Чехії, Японії, Польщі, Грузії, Німеччини, Румунії, Туреччини, США.

Тернополяни та гості міста можуть підтримати Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша, відвідавши вистави 15 і 16 червня. Замовлення квитків за телефоном 096-724-1-726.