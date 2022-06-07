Ляльки, виготовлені учнями Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука, вже більше двох тижнів дарують радість тернополянам та гостям нашого міста.

Виставку «Вишиванка-вишиваночка: ляльки України» у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відкрили до Міжнародного дня вишиванки. Читачі і відвідувачі, що завітали до бібліотеки, обов’язково зупиняються та із захопленням розглядають творіння юних митців.

– Ця виставка викликає особливе захоплення наших відвідувачів, – каже Галина Васильків, завідувачка бібліотекою-музеєм «Літературне Тернопілля». – І не тільки серед тернополян, а й серед гостей, які тимчасово проживають у нас. Всі приходять подивитися на нашу будівлю, а заодно й милуються красою, яку створили учні Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука. Створити таку ляльку – важка робота. Викладач художньої школи Алла Твердинюк, яка навчає цій справі дітей, розповіла, що спочатку потрібно виготовити лекала та викроїти фігуру майбутньої ляльки, потім зшити її, наповнити синтепоном та одягнути. Весь одяг та аксесуари діти також самостійно виготовляють. Бачимо на виробах орнаменти української вишивки, хустки, намиста, квіточки, віночки з бісеру. Окремо учні вишили міні-рушнички та зробили пліт з бісеру. Кожна лялька красива по-своєму. Всього є близько сорока виробів.

Зважаючи на захоплення та позитивні відгуки відвідувачів, у бібліотеці вирішили продовжити цю виставку. Оглянути її можна буде ще до 13 червня.

Фото зі сторінки бібліотеки у фейсбуці















