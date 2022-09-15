Набрав чинності закон України “Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому”. Цей об’ємний законодавчий акт зорієнтований на захист прав дольовиків.

– У законі вводиться нове поняття «спеціальне речове право», – розповів Володимир Харченко, директор департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОВА. – Воно полягає в тому, що вклавши кошти у будівництво житла, особа реєструє право на майбутній об’єкт. І це гарантує , що людина вже є власником майбутнього житла. Це право може передаватися, тобто це є об’єктом майнового права, воно, навіть, може бути предметом іпотеки. Дуже жорстко регламентовано порядок залучення коштів. Він прив’язаний до того, що таке спеціальне речове право може виникнути у забудівника або девелопера, який буде представляти його інтереси, лише при наявності земельної ділянки під будівництво житлового будинку з відповідним цільовим призначенням , проектно-кошторисної документації та дозвільних документів на виконання будівельних робіт. Забудівник зобов’язаний оприлюднити на своєму офіційному сайті наміри будівництва чітко повідомивши про те, що це буде за будинок, які його техніко-економічні показники, які елементи благоустрою, тобто надати повну інформацію. І забудівник буде обмежений в процесі будівництва вносити будь-які зміни, не повідомивши про це своїх дольовиків.

Читайте також: Помер сумнозвісний забудовник Зеновій Щепановський, – ЗМІ

У законі також чітко регламентовано порядок здачі збудованого житла, відпрацьовано взаємовідносини між забудівником і дольовиком щодо взаєморозрахунків по надлишковій площі або меншій площі, ніж було укладено в договорі. В документі описано всі процесуальні моменти пов’язані з реєстрацією, нотаріатом з усіма наступними діями, які спрямовані на захист права інвестора житлового будівництва.