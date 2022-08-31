Днями пішов з життя 61-річний забудовник з Тернополя, за яким тягнеться шлейф скандальних подій.

Як повідомляє видання “Тернополяни” із посиланням на власні джерела, передчасно помер Зеновій Щепановський, знаний у місті та Україні як керівник тернопільської фірми «Будівельник».

Про Зеновія Щепановського заговорили у березні 2008 року, коли його призначили заступником міністра регіонального розвитку і будівництва України Василя Куйбіди.

До того, 24 січня 2008 року Зеновія Щепановського призначили на посаду провідного спеціаліста патронатної служби апарату Тернопільської облдержадміністрації (ОДА). А вже 28 січня – на посаду в.о. першого заступника начальника головного фінансового управління ОДА, з якої звільнений 12 березня у зв’язку з переведенням на роботу в Міністерство регіонального розвитку і будівництва України.

Тоді в Тернополі подейкували, що пан Щепановський завіз велику валізу грошей до Києва, щоб отримати посаду – заступник міністра. Але щось пішло не так, адже у серпні того ж року Зеновій Щепановський уже звільнився ніби то за власним бажанням.

За словами колишнього міського голови Тернополя Романа Заставного, у 2009 році в Щепановського розпочалися проблеми в компанії – працівникам перестали виплачувати гроші, а фірма “Будівельник” була визнана неблагополучною. Так, наприкінці травня 2009 року тернопільській фірмі «Будівельник» призупинили дію ліцензії. За результатами перевірок, на підприємства корпорації накладено штрафів майже на 2 млн. грн.

Та чомусь про це не знали тисячі тернополян, які довіряли Зеновію Щепановському та вступали у дольову участь в надії отримани омріяні квадратні метри, які зводив “Будівельник”. Час йшов, люди платили гроші, а будинки не зводилися, більше того, повернути свої гроші те ж не було змоги.

Влітку 2011 року горе-бізнесмена взяли під варту. Підприємцеві пред’явили обвинувачення за ч.2 ст. 364 “Зловживання владою або службовим становищем”, ч. 2 статті 366 “Службове підроблення”, ч.5 ст. 191 “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі”. Йому “світило” від 8 до 10 років ув’язнення. Але Зеновія Щепановського звільнили з-під варти. Колишній керівник тернопільської фірми «Будівельник» за свої численні афери та фінансові махінації відбував термін в одній із колоній Львівської області. Туди його етапували з Чортківського слідчого ізолятора. Та наприкінці липня 2013-го, горе-забудівник вийшов на волю. Рішенням суду йому замінили покарання на більш м’яке.

Останні роки забудовника були непублічними – Зеновія Щепановського не бачили на масових заходах, його не призначали на державницькі посади, а обмануті дольовики власним коштом добудували в більшості свої квартири.