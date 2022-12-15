Антарктида і троє пінгвінів, яких чекає незвична подорож на ковчезі біблійного персонажа Ноя.

Напередодні новорічно-різдвяних свят тернопільський драмтеатр готує прем’єру – виставу “Весела подорож”. Її написали за мотивами казки Ульріха Хуба “Біля ковчегу о восьмій”, повідомляють Т1 Новини.

“В Антарктиді живуть пінгвіни, до них прилітає голубка, як посланець від Бога і запрошує їх на Ноїв ковчег. Дозволено тільки одній парі, але друзів троє і вони не можуть покинути свого приятеля“, — розповідає режисер-постановник В’ячеслав Жила.

Основне питання, яке ставить перед маленькими та дорослими глядачами заслужений діяч мистецтв України Вячеслав Жила – а чи маєте ви віру? І звісно йдеться не лише про звикле для нас усіх — віру в Бога. Перш за все — це віра в силу дружби, адже пінгвіни не покидають свого товариша і в трьох вирушають на ковчег. Також вистава про те, що при будь-яких обставинах в людини ніколи не можна відібрати віри.