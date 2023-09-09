Благодійну акцію «Книжковий меценат» оголосили у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей.

Вона спрямована на оновлення книжкових фондів та привернення уваги суспільства, різноманітних організацій, представників бізнесу до проблеми забезпечення бібліотек українською сучасною книгою.

– Причини такої негативної тенденції цілком зрозумілі та вміщуються в одному короткому слові – війна, – кажуть у книгозбірні. – Та поки наші Герої захищають країну зі зброєю в руках, тут, у тилу, ми маємо іншу боротьбу – за цінності, за історичну правду, за інтелектуальний та духовний потенціал юного покоління, від якого залежить майбутнє України. Джерелом усіх цих чеснот і якостей безумовно є книга. Долучитись до благодійної акції «Книжковий меценат» можна, ознайомившись зі списком літератури, складеним з урахуванням читацьких запитів, а також подарувавши бібліотеці будь-яку прочитану вами книгу в доброму стані. Ми щиро вдячні усім небайдужим благодійникам, які вже стали книжковими донорами Тернопільської обласної бібліотеки для дітей і завдячуючи яким ми частіше можемо відповісти читачу: «так, є таке видання», «так, маємо наступну частину з цієї серії».

Благодійна акція приурочена до Всеукраїнського дня бібліотек, який відзначають 30 вересня. Це свято об’єднує працівників бібліотечної сфери, авторів, книгоманів і людей, яким є небайдужою доля книг і книгозбірень.