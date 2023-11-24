9 грудня на набережній Тернопільського ставу відбудеться традиційний костюмований забіг Святих Миколаїв. Дистанція – 5 км.

Цьогорічний забіг проводять під девізом «Стань Миколаєм для Захисників» задля того, щоб сформувати необхідні теплі подарунки для наших військових.

Видача стартових номерів о 10:30 год, старт яскравого забігу – 11:00 год.

Для участі у спортивному заході потрібно:

перейти за посиланням та заповнити електронну форму;

підготувати костюм на новорічну тематику або елемент святкового образу, у якому подолати 5 км.

Усі учасники забігу отримають ексклюзивні фінішні медалі, смаколики та неймовірний святковий настрій.

Окрім того кожен учасник може і сам, додатково, принести доповнення до подарунку нашим воїнам (цукерки, каву, какао, сухе молоко, смаколики тощо).

Організовують забіг Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення, управління розвитку спорту та фізичної культури, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення та Федерація легкої атлетики Тернопільської області.