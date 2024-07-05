Патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» відбудеться цього 31 серпня. Уже розпочалася реєстрація на подію. Захід присвячений Дню памʼяті Захисників України та проходить щорічно з 2018 року.

Кожен учасник може пробігти 2, 5 або 10 кілометрів із закріпленим на футболці іменем знайомої чи незнайомої людини, що віддала життя, боронячи Україну.

– Цей забіг не є змаганням, – зауважив під час брифінгу у ТОВА Віктор Устенко, заступник начальника Тернопільської ОВА. – Це вшанування пам’яті полеглих Героїв. Кожен учасник може пробігти посильну для нього дистанцію, але головна мета участі – не дати нікому забути про захисників, які ціною власного життя боронили українську землю. Закликаємо активно реєструватися та долучатися до забігу. Реєстрація триватиме до 13 серпня. Ще є час підготуватися, визначитися з дистанцією та місцем старту, підготувати матеріали про героя. Учасників також можуть активно ділитися інформацією про подію в соцмережах, щоб привернути до неї увагу більшої кількості людей.

Організовують забіг Міністерство у справах ветеранів України, Мінмолодьспорт, обласні та київська міська військової адміністрації, Міноборони, державні установи, громадські організації та благодійні фонди.

Ольга Трач