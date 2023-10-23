Тернопільська обласна бібліотека для дітей запрошує тернополян і гостей міста до спільного написання Радіодиктанту національної єдності.

Це надзвичайно цікава щорічна акція, яку підтримують мільйони українців як у межах країни, так і в різних куточках світу, демонструючи свою ідентичність, покращуючи знання та підкреслюючи красу і милозвучність рідної мови.

Час і місце написання Радіодиктанту національної єдності вказані на оголошенні, деталі дізнавайтеся за номером телефону: 096 096 79 92.

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей.