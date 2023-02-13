«Інтелект переможе війну!». Благодійну акцію під такою назвою розпочинають у Тернопільській обласній універсальній бібліотеці. Стартує вона 14 лютого 2023 року – у Міжнародний день дарування книги.

– Сьогодні кожен із нас є очевидцем того, як російські окупанти всіма силами плюндрують Україну та нищать все українське — життя людей, незважаючи на їх вік, всіма способами руйнують економічну систему, щоб розорити нас та зробити жебраками, бомблять споруди, спустошуючи міста та села, вивозять та спалюють українські книги, щоб знищити нашу історію, культуру та всі інтелектуальні надбання, – зауважують у бібліотеці. – Зважаючи на це, відділ міського абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки 14 лютого 2023 року, у Міжнародний день дарування книги, розпочинає благодійну акцію «Інтелект переможе війну!» і запрошує всіх свідомих та небайдужих українців долучитися.

У відділ міського абонементу Тернопільської ОУНБ жителі Тернополя можуть приносити застарілі та неактуальні видання: російських видавництв, російськомовні пропагандистські книжки, журнали, газети тощо. Працівники бібліотеки здадуть їх на макулатуру, а виручені кошти витратять на закупівлю нових актуальних українських книжок, яких через брак коштів та війну немає у фонді бібліотеки.