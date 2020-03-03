Назва її – B2B Jewelry. Цього разу довірливим пропонують разом продавати ювелірні вироби і заробляти на цьому фантастичні відсотки.

Бізнес-видання LIGA.net розвінчує нав’язувані учасникам піраміди фінансові і нефінансові стереотипи.

59 магазинів, більше 400000 інвесторів і “продаж” на сотні мільйонів. Такий бізнес виростив вінницький ювелір за два роки. Чи це не бізнес?

Увечері п’ятниці, 21 лютого, в київському магазині компанії B2B Jewelry на проспекті Петра Григоренка не проштовхнутися: біля кожного консультанта товпляться десятки клієнтів. У менеджерів незвичайного ювелірного салону є традиція: всіх покупців вони проводжають фірмовою фразою проекту: “живіть в достатку”.

Серед них – Микола М., київський пенсіонер, який живе на Виноградарі. Він приїхав з іншого кінця міста, щоб вкласти в B2B Jewelry ще 6000 гривень: частину за себе, частину – за родичів. Микола не простий вкладник: недавно він отримав звання менеджера, а в його мережі вже п’ять “інвесторів”. За місяць Микола і його підопічні вклали в компанію понад $2000.

Якщо вірити даним самої B2B Jewelry, то в Україні, Росії та Казахстані працює вже 59 магазинів. У компанії є власний ювелірний завод, вона обіцяє прибутковість на пасивні інвестиції у вироби з дорогоцінних металів 8% в тиждень або близько 400% річних. На офіційній facebook-сторінці B2B Jewelry йдеться, що таких інвесторів як Микола вже більше 400000. Серед ентузіастів проекту ходить цифра в чверть мільярда доларів, які компанія вже нібито залучила у своїх вкладників (підтвердити реалістичність цифр про масштаб діяльності неможливо).

Якщо ж вірити Генпрокуратурі і податківцям, то співвласники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, і використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.

Що з цього правда і що таке B2B Jewelry – стрімко зростаючий міжнародний стартап з дуже агресивним маркетингом чи найбільша фінансова піраміда з часів Кінгз Кепітал?

Щоб розібратися, журналіст LIGA.net став частиною багатотисячної мережі її вкладників.

Тільки факти: Що таке B2B Jewelry і як на ній можна заробити

Юридичної особи B2B Jewelry не існує, принаймні, в Україні. Це бренд, під яким працює мережа фірмових магазинів ювелірного заводу Шарм, розташованого в містечку Ладижин під Вінницею. Бренд з’явився влітку 2018 року, але вибухове зростання проекту почалося влітку-восени 2019-го. Зараз B2B представлена ​​у всіх великих містах України і півтора десятках райцентрів, а також в Росії та Казахстані.

У B2B дуже незвичайні ювелірні салони. У них клієнтам доплачують за покупки: кешбек (повернення коштів) становить більше ціни виробу. Але головний товар в магазинах мережі – не прикраса з дорогоцінних металів, а сертифікати, забезпечені золотом або сріблом.

Нижче три способи “жити в достатку”, які пропонує B2B Jewelry:

Золото. У магазинах дійсно продаються ювелірні прикраси: з мережею працює близько 20 постачальників на чолі із заводом Шарм. На цінниках дві суми: одна – фактична вартість товару, друга – сума кешбеку. Зараз кешбек становить 104%, це означає, що купити прикрасу в салонах B2B Jewelry можна фактично безкоштовно (і за це навіть доплатять). Кешбек розбивають на 52 частини і виплачують на карту будь-якого банку протягом року. Наприклад, ви купуєте за тисячу гривень каблучку, а вам протягом року повернуть рівними частинами 1040 гривень. Вигідно навіть з урахуванням інфляції.

“Це просто маркетинг: наша продукція дорожча, ніж у більшості конкурентів, таким чином, компанія залучає покупців”, – пояснювала кореспонденту LIGA.net логіку кешбеку консультант київського B2B Jewelry.

Таке пояснення мало б сенс, якби кешбек був менший 100%, але якщо обіцяють повернути більше “цінника”, то яка різниця яка там цифра.

Папір. Разом з реальними прикрасами, компанія продає сертифікати. В B2B Jewelry запевняють, що вони дають право в будь-який момент отримати вироби із золота або срібла на номінал сертифікату, який стартує від 1000 грн. (Саме такий придбав журналіст LIGA.net, а максимальний номінал, який він бачив, – 27000 грн.).

“Сертифікати можна порівняти з депозитом”, – говорить журналісту LIGA.net один з менеджерів B2B.

Але є дуже великі відмінності, основне – ставка. За сертифікатом обіцяють неймовірні для сьогоднішньої України 8% на тиждень або 416% річних (для порівняння, прибутковість по банківських депозитах в гривні за рік – близько 12% мінус податок). Виплати за сертифікатом щотижня. У випадку з сертифікатом на 1000 грн, B2B платить щоп’ятниці 80 грн: тобто “інвестиція” повернеться за чотири місяці, а далі чистий прибуток. Сертифікат завжди можна обміняти на прикраси, але тоді відсотки втрачаються.

8% в тиждень – тимчасовий хід, розповіла LIGA.net один з менеджерів. Далі B2B в два рази знизить відсоток виплат – до 4% (більше 200% річних), що відповідає “рівню реальної рентабельності компанії”, уточнила вона.

Мережа: MLM або Мережевий маркетинг. Компанія стимулює залучення нових клієнтів: кожен “інвестор” фінансово мотивований загітувати на покупку сертифікатів родичів і знайомих. Всі, хто прийде за рекомендацією “інвестора”, вважаються учасниками його “мережі” і їх покупки зараховуються в його “оборот”. Чим вище цей показник – тим більше реферальних бонусів він отримує. У цій системі 23 ранги від “новачка” до “Діаманта”. Оборот від $ 0 до $ 100 000 000, бонуси – від 8 до 19% за кожен внесок “своєї” людини.

Кореспондент LIGA.net поспілкувався з одним з “інвесторів” B2B Jewelry, мережа якого перевищила оборот в $ 1 млн. За його словами, вибухове зростання проекту почався влітку-восени 2019, коли до нього приєдналися фахівці з мережевого маркетингу і впровадили систему бонусів. Це призвело до грандіозного ефекту: якщо вірити инсайдеру, одна з підприємниць з великим “мережевим” досвідом з серпня 2019 року сформувала структуру з оборотом в $ 70 млн.

Щоб купити сертифікат B2B Jewelry кореспондент LIGA.net став шостим “підопічним” Миколи з Виноградаря. Інакше приєднатися до B2B Jewelry не можна – обов’язково потрібно запрошення іншого учасника. Микола вислав інвайт зі свого кабінету на сайті B2B. За це він отримає 1% від покупки “підопічного”. Кореспонденту LIGA.net компанія подарувала «підписний бонус» – $ 40.

Микола був радий розширенню своєї “мережі”, хоча і не приховував досади, що це сталося в п’ятницю. “По п’ятницях у них завжди виплати. Тепер доведеться чекати тиждень, а так можна було вже отримати бонус і ці гроші можна вкласти в нові сертифікати. Вони повинні постійно працювати і приносити дохід, тому що ніхто не знає, що буде далі», – пояснив він.

Гроші в обмін на чесне слово. У кого люди купують сертифікати

Більшість покупців приходять в салони саме за сертифікатами. За годину в магазині кореспондент LIGA.net бачив, як троє осіб заплатили за сертифікати B2B Jewelry від 20000 до 40000 гривень.

Скільки грошей вкладено в сертифікати, компанія не розкриває. Уже згаданий великий інвестор каже, що в січні сума залучених грошей перевищила $ 250 млн. (Якщо це правда, то масштаб можна порівняти з об’ємом депозитів фізосіб в середньому українському банку, наприклад, Кредобанк або Креді Агріколь).

Якщо вірити власним даними проекту, які B2B періодично публікує в своїх соціальних мережах, за неповні два місяці 2020 року кількість його учасників зросла в півтора рази, перевищивши 424 000 чоловік в Україні, Казахстані та Росії (таку цифру згадував і один зі співрозмовників LIGA.net) .

До сих пір особливих затримок з виплатами у B2B Jewelry не було. Але якщо раптом почнуться, то покупцям сертифікатів буде дуже важко повернути свої гроші: обіцянка надзвичайних відсотків в обмін на гроші практично нічим не забезпечена.

На сертифікаті, який купив журналіст LIGA.net. В обмін на тисячу гривень кореспондент отримав від B2B Jewelry картонний сертифікат на срібло і щось на зразок квитанції на звичайному аркуші А4. На кожному “документі” – по дві печатки: одна – «Ювелірний салон B2B» (такої юрособи немає в реєстрі Мін’юсту), друга – Alliance Communitu Group S.L. (S.L. – іспанський аналог англійського «limited»), Google про таку компанію нічого не знає. Сума виплат або прибутковість на цих “документах” не вказані.

Договір з B2B Jewelry підписувати не довелося, гроші компанія приймає в «касі» на підставі іншого листа А4, виписаного продавцем-консультантом. Фіскальні чеки відсутні як такі, біля каси табличка – «терміналу немає». Паспорт при оформленні не потрібен – тільки номер телефону і номер банківської карти.

Чи дає все це якісь гарантії вкладнику? Опитані LIGA.net юристи говорять, що ні. “Тут навіть не ідентифіковано особу, яка видала сертифікат, не кажучи вже про те, що будь-яка інвестиція повинна бути закріплена договором з докладними умовами інвестування”, – пояснює партнер кримінальної практики Ario Law Firm Євген Грушовець. Довести факт можливого обману і суму збитку на підставі тільки Сертифікату не можна, потрібен, як мінімум фіскальний чек або банківська виписка, додає юрист Stron Legal Services Тарас Швець. Як можна описати “документи”, отримані кореспондентом LIGA.net? По суті, це лист або інформаційна довідка, видана невідомим суб’єктом, вважає старший юрист консалтингової компанії Де-юре Дмитро Оносовський.

Учасників проекту ці юридичні недоліки (невідомо навіть якій юрособі люди віддають свої гроші і кому пред’являти претензії у разі чого) поки не бентежать. “Яка ж це піраміда? Ми даємо їм гроші, вони закуповують сировину, платять майстрам і виробляють більше товару, – розмірковує у бесіді з кореспондентом LIGA.net Микола М. – Ми самі потім ці вироби і купуємо, заново вкладаючи отримані відсотки в нові сертифікати. Виробництво працює “.

Схожі коментарі можна часто побачити у facebook-спільнотах B2B Jewelry. Головний аргумент на користь проекту – сертифікати забезпечені товаром, високі відсотки – маржинальністю бізнесу. Як зауважила одна з клієнток B2B, “ми всі стали співінвесторами компанії і тепер вона ділиться з нами прибутком”.

Ювелір з Ладижина. Хто стоїть за B2B Jewelry

Людина, яка взяла у “партнери” десятки, а то і сотні тисяч учасників B2B Jewelry звуть Микола Гонта. Він – засновник проекту і власник ювелірного заводу Шарм з невеликого райцентру Ладижин під Вінницею.

Великий інвестор в B2B Jewelry розповів, що зараз бізнесмен готується до переїзду в Київ, компанії стало тісно у вінницькому офісі, звідки “Ладижинський ювелір” разом з дружиною Оленою і сином Олександром керують вже міжнародним бізнесом.

Зв’язатися з Гонтою виявилося не так просто: у нього немає активних сторінок в соцмережах, спроби кореспондента LIGA.net зв’язатися з підприємцем через прес-службу B2B Jewelry не увінчалися успіхом: за номером, вказаним у київському салоні, “для скарг і пропозицій” два дні не брали трубку і не відповідали на смс.

Єдина людина, до якої LIGA.net все ж вдалося додзвонитися, – Олена Гонта. Але після питання про B2B Jewelry вона заявила, що нам потрібна інша людина.

Шкода. У сім’ї Гонт великі плани з розвитку B2B Jewelry: через п’ять років вони хочуть бачити магазини своєї мережі в 30 країнах світу, говорив Микола Гонта в інтерв’ю одному з вінницьких сайтів.

У чому секрет успіху ювеліра?

Сам підприємець так описує свій старт в ювелірному бізнесі: “У 1999 році я створив свою майстерню у Вінниці: підібрав команду майбутніх майстрів і оплатив їм навчання. До 2003 року штат працівників фірми Шарм налічував 150 чоловік з великою мережею магазинів і 2000 клієнтами з оптових продажів “.

Зараз на Шармі працює близько 50 співробітників. Що відбувалося за 17 років в проміжку між цими датами? Часткову відповідь можна знайти в реєстрі судових рішень, де детально описується кримінальну справу, в якому Гонту і його партнерів підозрювали у причетності до контрабандної схеми.

СПРАВА ПРО ТУРЕЦЬКЕ ЗОЛОТО

У 2013 році на заводі Шарм, а також в будинку сім’ї бізнесмена СБУ провела обшуки у цій справі, як називали в ЗМІ, справі про “турецьке золото”.

Миколу Гонту підозрювали в збуті контрабанди: його завод нібито займався перебивкою проб на ювелірних виробах, а фірмові магазини – реалізацією продукції на десятки мільйонів гривень. За даними слідства, з 2007 по 2011 роки через Шарм пройшло близько 600 000 ювелірних виробів “невідомого походження” загальною вагою понад тонну.

У справі був замішаний інший впливовий вінничанин – Геннадій Мазур, екс-заступник голови місцевої податкової, обласний депутат, колишній помічник губернатора Вінниччини та екс-нардепа-регіонала Миколи Джиги. Його дружина Таїсія, будучи директором Подільської ювелірної компанії (ПЮК), близько співпрацювала з шармом: компанії орендували один у одного площі та обладнання і навіть були зареєстровані за однією адресою в Ладижині. ПЮК значилася одним з офіційних постачальників B2B Jewelry, зараз компанія перебуває в ліквідації.

Роль Мазура, згідно з матеріалами суду, була вирішальною: він нібито особисто контролював фінансову діяльність Шарму і завдяки своєму становищу в податковій, допомагав власникам підприємства ухилятися від податків. Так, тільки через особистий рахунок Олени Гонти в ПриватБанку в 2007-2011 пройшло близько $ 5 млн. Прокуратура вважала, що все організував Мазур, сам екс-податківець говорив, що ніяк не пов’язаний з бізнесом дружини.

Незважаючи на гучний резонанс і озвучені подробиці “схеми Гонти-Мазура”, покарання за злочин не було. Швидше, навпаки: рік тому суд закрив справу проти одного з фігурантів через строки давності.

У серпні 2018 завод Шарм пережив революційну трансформацію. Його власники придумали незвичайний для цього ринку формат дистрибуції: в Ладижині з’явився перший магазин B2B Jewelry, який став продавати ювелірні вироби з кешбеком в 130%, а також золоті і срібні сертифікати під 200-300% річних. Другий салон відкрили у Вінниці, де пізніше облаштувався великий адміністративний центр управління мережею B2B.

Новий бізнес сім’ї ювелірів (B2B Jewelry) також встиг зацікавити правоохоронні органи.

СПРАВА ПРО ПОДАТКИ

В кінці минулого року за запитом Генпрокуратури суд заарештував банківський рахунок благодійного фонду “Зимородок” Олени Гонти.

Приводом послугували сумнівні операції, які проводилися через рахунки цього фонду з грошима вкладників B2B Jewelry. Слідство посилалося на інформацію Держфінмоніторингу, згідно з якою внески вкладників, в тому числі, отримані в оплату сертифікатів B2B Jewelry, були оформлені як благодійність. Надалі гроші з благодійного фонду розподілялися як безповоротна допомога між мережею компаній, ФОПів і приватних осіб.

“Злочинний механізм полягав в ухиленні від податків в особливо великих розмірах, – йдеться в матеріалах суду. – БФ “Зимородок” використовувався в якості посередника між виробниками і покупцями ювелірних виробів, через його рахунки залучалися кошти населення в рамках проекту B2B Jewelry “.

Серед юросіб, які фінансував Зимородок, були і ювелірні салони, відзначають слідчі. Це важливий момент. В рамках цієї ж кримінальної справи йде розслідування про ухилення від податків мережею ювелірних фірм під брендом Демос в Запоріжжі. А також про систему перебивки державного клейма на ювелірних виробах. Нагадаємо, перебивкою проб грішили і учасники згаданої вище справи про “турецьке золото”.

Ця історія поки також не отримала серйозного продовження: напередодні суд зняв арешт з рахунків благодійного фонду.

Піраміда чи бізнес? Чому регулятори не помічають B2B Jewelry

Здоровий глузд говорить, що структура з більш ніж 400000 учасників, яка залучає гроші населення під високі відсотки в десятках магазинів, і вже нібито встигла зібрати $ 250 млн, не може не потрапляти в поле зору фінансових регуляторів.

Може.

B2B Jewelry офіційно не надає фінансових послуг, компанії немає в реєстрі фінустанов. Це означає, що вона не підпадає під нагляд жодного з трьох фінансових регуляторів (Нацкомфінпослуг, Нацкомісія з цінних паперів та Національний банк). Хоча продає сертифікати, що можна вважати цінними паперами і, по суті, залучає гроші населення, хоча після скандальної справи банку Михайлівський, закон забороняє це всім юрособам, крім банків та кредитних спілок.

Член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов нарікає, що в українському законодавстві відсутнє поняття фінансової піраміди. У 2013 році закон про піраміди навіть пройшов перше читання, але з тих пір документ залишився без руху, говорить він в коментарі LIGA.net. “Залишається чекати, що на компанію почнуть скаржитися, – говорить Залєтов. – Але навіть тоді цим повинні будуть займатися правоохоронні органи, а не регулятори “.

Чи можна прямо називати B2B Jewelry пірамідою? Виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова вважає, що так. За словами Оносовского з юрфірми Де-юре, модель B2B нагадує відому “схему Понці”, при якій фінансова піраміда прикривалася інвестиціями в нібито реальний бізнес.

Ознаки дійсно є: нереально високі відсотки, постійний розрахунок на нових учасників, відсутність економічного базису в бізнес-моделі, перераховує виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. “Ювелірний бізнес існує вже тисячі років, тут майже неможливо придумати модель, яка забезпечила б рентабельність в 400% річних”, – відзначає він.

LIGA.net звернулася до всіх Фінрегуляторів, а також в Нацполіцію і Генпрокуратуру з проханням дати оцінку діяльності B2B Jewelry. Конкретної відповіді не надав ніхто: в НКЦПФР сказали, що давно стежать за компанією, але поки не можуть втрутитися; в Нацкомфінпослуг – що не мають повноважень; в НБУ – що займуться цим питанням в межах повноважень, пообіцявши, що повідомлять правоохоронців; в прокуратурі – що не зобов’язані давати громадянам юридичну консультацію з будь-яких питань.

“Будь-які фінансові послуги, тобто визначені законом операції з чужими грошима, можуть надаватися тільки на підставі ліцензії, в іншому випадку це пряме порушення законодавства”, – йдеться в коментарі НБУ.

За словами заступника керівника проекту USAID “Трансформація фінансового сектору” Юлії Витки, фінрегулятори дійсно не можуть вплинути на ситуацію, оскільки фінансове шахрайство – це прерогатива правоохоронців. При цьому їм не обов’язково чекати напливу потерпілих. “Можна звернутися до органів з повідомленням – тоді у них буде хоч якийсь привід для початку розслідування”.

Що буде, якщо B2B Jewelry дійсно виявиться пірамідою, а сотні тисяч її клієнтів втратять свої гроші? Постраждалі вкладники навряд чи зможуть повернути гроші через суд: в цій історії є склад злочину (ст. 190 КК “Шахрайство в особливо великих розмірах”), але немає цивільно-правових відносин, тому можливий результат – кримінальна справа, допускає адвокат юркомпанії Riyako & Partners Євген Ріяко .

“На підставі одних лише сертифікатів практично неможливо притягнути організаторів до відповідальності, – каже Грушовец і Ario Law Firm. – Перш за все, тому що самі вкладники погоджуються на їх умови, не даючи юридичної оцінки своїм діям”.

B2B Jewelry активно розширюється: минулої неділі компанія відкрила великий салон в Печерському районі Києва (оренда схожого приміщення на бульварі Лесі Українки вартує близько $ 13000 на місяць), Микола Гонта і партнери вже анонсували на своєму сайті вихід в Киргизстан, Польщу і Туреччину вже цієї весни. До кінця цього року B2B планує збільшити мережу в десять разів, відкривши 400 нових магазинів.

“Які можуть бути плани у фабриканта? Ми тримаємо курс на масштабування і плануємо відкрити магазини в кожному обласному і районному центрі України, – розповідав Гонта в недавньому інтерв’ю. – Мені подобається, як кажуть наші менеджери: в 21-м столітті кращий подарунок – не книжка, а ювелірна прикраса від B2B Jewelry!”

Сергій Шевчук, Світлана Заражевська, LIGA.net