Від аферистів потерпів молодик, який хотів заробити на сервісі обміну криптовалют. Поліцейські нагадують, що інвестиції в фінансові піраміди, біткоїни, торгівля на біржі – це види шахрайств, у які часто потрапляють люди.

За допомогою до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся 20-річний житель обласного центру. Заробляти на криптовалюті запропонував віртуальний знайомий. Суть полягала у інвестуванні власних коштів в цифрову валюту та повернення їх з відсотками. Деякий час потерпілий вкладав свої кошти та отримував прибуток. Коли ж тернополянин перерахував понад 372 000 гривень, «друг» зник з мережі і на зв’язок більше не виходив.

Поліцейські закликають громадян бути особливо обережними та ретельно перевіряти будь-які інвестиційні пропозиції. Заощадження інвесторів повинні бути розміщені на надійних та зареєстрованих платформах, а рішення про вкладення грошей у криптовалюту мають бути ретельно обґрунтовані та обдумані. Не довіряйте надто простим та вигідним пропозиціям обміну та придбання, закликають у відділі комунікації поліції Тернопільської області.