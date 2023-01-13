За минулу добу патрульні виявили двох громадян, які мали з собою, ймовірно, заборонені предмети.

Перший випадок стався на вулиці Шпитальній, інспектори виявили громадянку, яка перебувала в громадському місці в стані алкогольного сп’яніння. З собою жінка мала чималу сумку наповнену паперовими згортками з невідомою речовиною рослинного походження, ймовірно, наркотиками. Інспектори склали на громадянку відповідні адмінматеріали та викликали на місце слідчо-оперативну групу, які надалі з’ясовуватимуть всі обставини цієї події.

Інший випадок мав місце на вулиці Тарнавського. Поліцейські виявили підозрілого чоловіка, який перебував на вулиці в період дії комендантської години. Охоронці порядку провели поверхневу перевірку та виявили у чоловіка предмет, ймовірно, пристосований для вживання наркотичних речовин, всередині якого були залишки невідомої речовини, ймовірно, наркотичної.

На місце патрульні також викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.