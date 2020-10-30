Державна комісія з питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела позачергове засідання, на якому затвердила нове епідемічне зонування.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі.

До “червоної” зони потрапили міста Бережани, Кременець та Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський та Шумський райони Тернопільської області.

Натомість Тернопіль знову віднесли до “помаранчевої” зони.

Відтак, відповідно до вимог «помаранчевої» зони у місті заборонено: робота хостелів, турбаз і т. д. (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій в лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, установ культури; прийом нових змін в дитячі табори.

Також забороняються масові заходи за участю більше ніж 20 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00.

“Закликаємо тернополян надалі дотримуватися правил карантину, носити маски, ретельно мити руки, дотримуватися соціальної дистанції та уникати скупчення людей”, – звертаються у Тернопільській міській раді.