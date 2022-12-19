На Тернопільщину йде потепління. За прогнозами синоптиків, цього тижня погоду визначатимуть теплі сектори Північно-Атлантичних циклонів. Відтак очікується підвищення температурних показників.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у понеділок-вівторок обійдеться без істотних опадів. Втім, на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Температура повітря вночі залишатиметься морозяною, а вдень передбачають плюсові температурні показники.

«20 грудня Атлантика посуне холодний антициклон на схід. Якщо вночі ще очікується температура повітря низькою, до 9 морозу, то вже вдень стрімко потепліє. Протягом вівторка – до відлиги, невеликих «плюсів». Підтаватиме сніг та лід, обережно під дахами будинків й на дорогах. Північний вітер перейде на південно-західний, у західних областях можливі сильні пориви. Синоптичні перепади можуть крутити голови й судини», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, з середи на Тернопільщині пройдуть дощі. Температура повітря вдень підвищиться до 5 градусів тепла.