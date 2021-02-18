18-20 лютого 2014 року під час Революції гідності відбулися найбільші протистояння за свободу і державність українців.

На чолі цієї боротьби були ті, хто розумів цінність волі, традиції, мови і нації та хто пожертвував своїм життям заради Нової України.

З метою гідного вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увіковічення пам’яті Героїв Небесної Сотні, з 18 до 21 лютого на території Тернопільської громади пройдуть поминальні заходи і просвітницькі акції.

Заходи з нагоди Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні