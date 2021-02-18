18-20 лютого 2014 року під час Революції гідності відбулися найбільші протистояння за свободу і державність українців.

На чолі цієї боротьби були ті, хто розумів цінність волі, традиції, мови і нації та хто пожертвував своїм життям заради Нової України.

З метою гідного вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увіковічення пам’яті Героїв Небесної Сотні, з 18 до 21 лютого на території Тернопільської громади пройдуть поминальні заходи і просвітницькі акції.

Заходи з нагоди Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні

Зміст заходуДата і час проведення Місце проведення
Патріотична година «Янголи на білих крилах»18.02.2021р.13.00 год. Тернопільська міська бібліотека №5 для дітей 
Заходи до Дня пам’яті Небесної Сотні: День патріота «Революція Гідності: вимір совісті» 18.02.2021р.14.00 год. Тернопільська міська бібліотека-філія № 5 для дорослих 
Історична година «Пам’ятай Україно своїх рідних синів»20.02.2021р.11.00 год. Тернопільська міська бібліотека-філія №3 для дітейБлог «Творчий майданчик» 
Сьома річниця вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увіковічення пам’яті Героїв Небесної Сотні20.02.2021р.12.00 год. Площа Героїв Євромайдану
Історична свіча пам’яті «Лицарі Небесної Сотні»20.02.2021р.12.00 год. Тернопільська міська бібліотека №4 для дорослихБлог «Бібліоцікавинки» Сторінка у ФейсбукСторінка в Інстаграм
Вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні «Ви в нашій пам’яті назавжди залишились»20.02.2021р.13.00 год. КУ БК «Пронятин»
Вечір-реквієм «Ангели Майдану»21.02.2021р.17.00 год. БК «Кутківці»