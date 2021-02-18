18-20 лютого 2014 року під час Революції гідності відбулися найбільші протистояння за свободу і державність українців.
На чолі цієї боротьби були ті, хто розумів цінність волі, традиції, мови і нації та хто пожертвував своїм життям заради Нової України.
З метою гідного вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увіковічення пам’яті Героїв Небесної Сотні, з 18 до 21 лютого на території Тернопільської громади пройдуть поминальні заходи і просвітницькі акції.
Заходи з нагоди Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні
|Зміст заходу
|Дата і час проведення
|Місце проведення
|Патріотична година «Янголи на білих крилах»
|18.02.2021р.13.00 год.
|Тернопільська міська бібліотека №5 для дітей
|Заходи до Дня пам’яті Небесної Сотні: День патріота «Революція Гідності: вимір совісті»
|18.02.2021р.14.00 год.
|Тернопільська міська бібліотека-філія № 5 для дорослих
|Історична година «Пам’ятай Україно своїх рідних синів»
|20.02.2021р.11.00 год.
|Тернопільська міська бібліотека-філія №3 для дітейБлог «Творчий майданчик»
|Сьома річниця вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увіковічення пам’яті Героїв Небесної Сотні
|20.02.2021р.12.00 год.
|Площа Героїв Євромайдану
|Історична свіча пам’яті «Лицарі Небесної Сотні»
|20.02.2021р.12.00 год.
|Тернопільська міська бібліотека №4 для дорослихБлог «Бібліоцікавинки» Сторінка у ФейсбукСторінка в Інстаграм
|Вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні «Ви в нашій пам’яті назавжди залишились»
|20.02.2021р.13.00 год.
|КУ БК «Пронятин»
|Вечір-реквієм «Ангели Майдану»
|21.02.2021р.17.00 год.
|БК «Кутківці»
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